Petit patrimoine et point de vue, tout en randonnant La Grange Le Vigean

Petit patrimoine et point de vue, tout en randonnant La Grange Le Vigean dimanche 21 septembre 2025.

Petit patrimoine et point de vue, tout en randonnant Dimanche 21 septembre, 08h30, 09h30, 10h30 La Grange Cantal

Rando Tarif unique 5 € Gratuit moins 12 ans – Repas 15 € adulte – 10 € enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T09:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

L’APE du Vigean vous propose une découverte inattendue du petit patrimoine de la commune. Trois horaires de départ, trois itinéraires (5 km – 9km – 15km) vous amèneront sur les traces des croix de Neyrecombes, de Sion-Bas, de la Blavadie. Un arrêt spécial à Conrut avec sa fontaine dont la source est protégée par une petite chapelle (médaillon datant de 1577) surmontée d’une croix rustique. La température constante de l’eau est de 14°C. Les fours à pain seront aussi à l’honneur, Barbary, l’Hopital et Neyrcombes. Présents dans nos villages depuis l’époque féodal, le four banal est un bâtiment trapu et plutôt bas, aux murs épais, avec une porte d’entrée étroite surmontée d’un « fenestrou ». La voûte, en forme de demi-sphère tronquée, repose sur un solide massif de maçonnerie qui porte la sole. Elle est recouverte d’une épaisse couche d’argile, qui assurera l’isolation et l’étanchéité, et coiffée de lauzes. Le site du rocher d’Angerolles, éboulis de pierres volcaniques, offre une superbe vue sur la vallée de la Sumène et le massif du Sancy. Au retour possibilité de restauration sur place

La Grange Salle la Grange Rue des Gites 15200 le Vigean Le Vigean 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 19 87 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@paysdemauriac.fr »}] Le Vigean est divisé en deux parties égales par le ruisseau du Labiou qui coule d’est en ouest.

L’église du 12e siècle est entièrement classée par les Beaux-Arts. Son clocher avec son campanile de quatre cloches en fait la rareté. Un reliquaire en émail du Limousin du 13e, la châsse de Thomas Becket, archevêque de Canterbury se trouvait dans l’église (évêché de Saint-Flour), fresques murales du 14ème, chaires 17ème, vierge à l’enfant en pierre sculptée et peinte du 16ème. De nombreuses curiosités : la fontaine de Conrut (1377) qui coule à 14°, la maison Pichou (1624), le château de Chambres, la chapelle du 12ème transformée au siècle dernier en maison d’école. Parking gratuit

L’APE du Vigean vous propose une découverte inattendue du petit patrimoine de la commune. Trois horaires de départ, trois itinéraires (5 km – 9km – 15km) vous amèneront sur les traces des croix de de…

© OT Pays de Mauriac