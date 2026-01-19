PETIT-PETIT LE BIJOU Toulouse
PETIT-PETIT LE BIJOU Toulouse vendredi 3 avril 2026.
PETIT-PETIT
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR
12.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 21:00:00
fin : 2026-04-03 23:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Petit-Petit est un duo père-fille composé de François Petit (Samarabalouf) à la guitare et de Laura Petit-Félix (Lazy Grass, Izoï, Octopussy) à la mandoline. Ils se sont réunis pour le plaisir de jouer ensemble et de réarranger leurs répertoires respectifs pour ces deux instruments.
Si vous aimez les instruments à cordes, les belles mélodies et les plaisanteries en famille alors vous passerez une bonne soirée ! 12.8 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Petit-Petit is a father-daughter duo made up of François Petit (Samarabalouf) on guitar and Laura Petit-Félix (Lazy Grass, Izoï, Octopussy) on mandolin. They came together for the pleasure of playing together and rearranging their respective repertoires for these two instruments.
L’événement PETIT-PETIT Toulouse a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE