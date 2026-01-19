PETIT-PETIT LE BIJOU Toulouse

PETIT-PETIT

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

2026-04-03

Petit-Petit est un duo père-fille composé de François Petit (Samarabalouf) à la guitare et de Laura Petit-Félix (Lazy Grass, Izoï, Octopussy) à la mandoline. Ils se sont réunis pour le plaisir de jouer ensemble et de réarranger leurs répertoires respectifs pour ces deux instruments.

Si vous aimez les instruments à cordes, les belles mélodies et les plaisanteries en famille alors vous passerez une bonne soirée ! 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69

English :

Petit-Petit is a father-daughter duo made up of François Petit (Samarabalouf) on guitar and Laura Petit-Félix (Lazy Grass, Izoï, Octopussy) on mandolin. They came together for the pleasure of playing together and rearranging their respective repertoires for these two instruments.

