Petit peuple de l’eau Plourin-lès-Morlaix

Petit peuple de l’eau

Rue Chopin Plourin-lès-Morlaix Finistère

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

2026-02-24

Venez découvrir les animaux qui se cachent dans nos lavoirs et nos rivières sur une balade boisée de 2 km.

Tout public, accessible dès 5 ans.

Rdv parking de l’école du Véléry, à Plourin-lès-Morlaix.

Tarifs 6 €, 4 € (adhérents), 3 € (5-12 ans), 2 € (5-12 ans adhérents). .

Rue Chopin Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

English : Petit peuple de l’eau

