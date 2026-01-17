Petit peuple de l’eau Plourin-lès-Morlaix
Venez découvrir les animaux qui se cachent dans nos lavoirs et nos rivières sur une balade boisée de 2 km.
Tout public, accessible dès 5 ans.
Rdv parking de l’école du Véléry, à Plourin-lès-Morlaix.
Tarifs 6 €, 4 € (adhérents), 3 € (5-12 ans), 2 € (5-12 ans adhérents). .
Rue Chopin Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
