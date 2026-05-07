Sainte-Sève

Petit peuple de l’eau

Sainte-Sève Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Bottes aux pieds, yeux grands ouverts, partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent le plan d’eau de Sainte-Sève et la rivière voisine.

Rdv au plan d’eau de Sainte-Sève.

Sur inscription 02 98 78 45 69 afqp29@gmail.com.

Animation gratuite dans le cadre du programme d’action Trame Verte et Bleue d’An Dour avec le soutien de l’Union Européenne, de la Région et de Morlaix Communauté.

Prévoir des bottes.

Dès 5 ans. .

Sainte-Sève 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

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English : Petit peuple de l’eau

L’événement Petit peuple de l’eau Sainte-Sève a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX