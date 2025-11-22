Petit poilu « Le Blues du Yeti » Montreuil-Bellay

Petit poilu « Le Blues du Yeti » Montreuil-Bellay samedi 22 novembre 2025.

Petit poilu « Le Blues du Yeti »

180 Bd des Marronniers Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le musicien Stéphane Arbon adapte un tome de Petit Poilu, cette BD sans bulles de Pierre Bailly et Céline Fraipont, sous la forme d’un spectacle musical.

En solo et guidé par le titre de l’album « Le Blues du Yéti », la musique (au son des diverses guitares) passera d’illustrations d’illustrations sonores à des mélodies instrumentales ; de bruitages à diverses pièces musicales, de sonorités rock, cajun, flamenco ou sirtaki, choro ou jazz…Sa musique raconte les blues de tous horizons et accompagne Petit Poilu dans son aventure, toujours sans paroles.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 22 novembre 2025 de 11h15 à 11h45 et de 15h à 15h30. .

180 Bd des Marronniers Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

Musician Stéphane Arbon adapts a volume of Petit Poilu, the bubble-free comic strip by Pierre Bailly and Céline Fraipont, as a musical show.

German :

Der Musiker Stéphane Arbon adaptiert einen Band von Petit Poilu, diesem Comic ohne Sprechblasen von Pierre Bailly und Céline Fraipont, in Form einer musikalischen Darbietung.

Italiano :

Il musicista Stéphane Arbon adatta un volume di Petit Poilu, il fumetto senza bolle vocali di Pierre Bailly e Céline Fraipont, come spettacolo musicale.

Espanol :

El músico Stéphane Arbon adapta un volumen de Petit Poilu, el cómic sin burbujas de Pierre Bailly y Céline Fraipont, como espectáculo musical.

L’événement Petit poilu « Le Blues du Yeti » Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME