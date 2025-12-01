Petit Pop’Ron Rouge Vouziers

Petit Pop’Ron Rouge Vouziers mercredi 10 décembre 2025.

Petit Pop’Ron Rouge

16 rue du chemin salé Vouziers Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-10

Au commencement, il y avait une fillette en capuche rouge, un loup affamé et une histoire que tout le monde croyait connaître. Mais cette fois, le Petit Chaperon n’a pas dit son dernier mot. Englouti, digéré ? Peut-être. Mais certainement pas effacé !Dans un univers pop-up à étages et à surprises, deux marionnettistes déplient, déplacent, détournent les pages d’un conte qui refuse de se laisser refermer. Les formes jaillissent, les personnages s’échappent, les codes explosent. Une merveille d’invention et de poésie.Lors de la représentation du mercredi, les enfants pourront apporter leurs lettres au Père Noël. Qui sait si les vœux contenus dans l’une d’entre elles ne seront pas exaucés ?…Durée 0h45Dès 3 ans

.

16 rue du chemin salé Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

In the beginning, there was a little girl in a red hood, a hungry wolf and a story everyone thought they knew. But this time, Little Riding Hood hasn’t said her last word. Forgotten, digested? Perhaps. In a pop-up universe of layers and surprises, two puppeteers unfold, move and divert the pages of a tale that refuses to be closed. Shapes spring up, characters escape, codes explode. At Wednesday?s performance, children can bring their letters to Santa Claus. Who knows if the wishes contained in one of them will not be granted?…Running time: 0:45From 3 years old

German :

Am Anfang war ein Mädchen in einer roten Kapuze, ein hungriger Wolf und eine Geschichte, die jeder zu kennen glaubte. Doch dieses Mal hat das Käppchen noch nicht das letzte Wort gesprochen. Verschluckt, verdaut? Vielleicht. In einem Pop-up-Universum mit vielen Etagen und Überraschungen entfalten, verschieben und verdrehen zwei Puppenspieler die Seiten eines Märchens, das sich nicht wieder schließen lässt. Die Formen sprießen, die Figuren entfliehen, die Codes explodieren. Bei der Aufführung am Mittwoch können die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann mitbringen. Wer weiß, ob die Wünsche, die in einem der Briefe stehen, nicht erfüllt werden…Dauer: 0h45 Ab 3 Jahren

Italiano :

All’inizio c’era una bambina con un cappuccio rosso, un lupo affamato e una storia che tutti pensavano di conoscere. Ma questa volta Cappuccetto non ha detto la sua ultima parola. Dimenticata, digerita? Forse. In un mondo pop-up di strati e sorprese, due burattinai dispiegano, muovono e girano le pagine di una storia che si rifiuta di essere chiusa. Le forme spuntano, i personaggi scappano, i codici esplodono. Durante lo spettacolo del mercoledì, i bambini potranno portare le loro letterine a Babbo Natale. Chissà se i desideri contenuti in una di esse non saranno esauditi… Durata: 0:45Da 3 anni

Espanol :

Al principio, había una niña con una caperuza roja, un lobo hambriento y una historia que todos creían conocer. Pero esta vez, Caperucita no ha dicho su última palabra. ¿Olvidado, digerido? Tal vez. En un mundo pop-up de capas y sorpresas, dos titiriteros despliegan, mueven y pasan las páginas de un cuento que se niega a cerrarse. Las formas surgen, los personajes escapan, los códigos estallan. En la representación del miércoles, los niños podrán llevar sus cartas a Papá Noel. ¿Quién sabe si los deseos contenidos en una de ellas no serán concedidos?…Duración: 0:45A partir de 3 años

L’événement Petit Pop’Ron Rouge Vouziers a été mis à jour le 2025-10-11 par Ardennes Tourisme