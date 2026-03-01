Petit précis d’écologies relationnelles en territoire contaminé Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Petit précis d’écologies relationnelles en territoire contaminé

Samedi 14 mars 2026 de 17h à 19h45. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14 19:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Sophie Houdart est anthropologue, directrice de recherche au CNRS et chercheure à l’IFRJ (Institut français de recherche sur le Japon). S’intéressant aux sciences et techniques, le Japon est le terrain principal de ses recherches depuis 20 ans.

Nous sommes à Tōwa, à une cinquantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi. Durant les années qui ont suivi l’accident nucléaire de mars 2011, les personnes restées vivre sur ce territoire ont dû apprendre ce que signifie cohabiter avec de faibles doses de radioactivité. Elles ont fait l’expérience intense de cela, qui désarticule les choses, les disloque, et en recompose les qualités et les propriétés. C’est à n’en plus finir. Les enquêtes qu’elles mènent alors, dans l’inconfort de n’être jamais assurées de rien, dans l’anxiété de retournements incessants, trament de nouveaux univers relationnels qui peinent à se stabiliser.



Sophie Houdart est anthropologue, directrice de recherhe au CNRS, chercheure à l’IFRJ. S’intéressant aux sciences et techniques, le Japon est le terrain principal de ses recherches depuis 20 ans. Après plusieurs enquêtes portant sur les pratiques locales de la modernité et sur le thème de la création et de l’innovation, Sophie Houdart entame en 2012 de nouvelles recherches sur la vie après la catastrophe de Fukushima et contribue, sur cette question, à la constitution d’un collectif hybride, Call It Anything*. Ses réflexions sur les territoires nucléarisés s’élargissent aujourd’hui au territoire de La Hague, dans le Cotentin, et à celui de Rokkasho-mura, dans la préfecture d’Aomori.



* Le collectif hybride, Call It Anything, croise chercheurs en sciences sociales ainsi que des artistes et vidéastes autour des thèmes du trouble, du territoire abîmé, de la radioactivité, de la recomposition des existants Call It Anything http://www.f93.fr/fr/project/11/cal… .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Sophie Houdart is an anthropologist, director of research at the CNRS and researcher at the IFRJ (French Institute for Research on Japan). Interested in science and technology, Japan has been the focus of her research for the past 20 years.

