PETIT REMPART, un film de Eve Duchemin Centre Wallonie-Bruxelles Paris lundi 17 novembre 2025.
Mariem, 53 ans, ancienne agente immobilière, vit au Samu Social depuis plusieurs mois. Entourée de femmes bien plus précarisées qu’elle, Mariem s’efforce de vivre cette chute sociale inédite comme une immersion dans la vraie vie. À sa sortie, son regard sur le monde aura définitivement changé, enrichi par toutes ces femmes qu’elle aura rencontrées sur sa route.
(2025 – Belgique – 1h25)
A la faveur du Mois du film documentaire, le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris est heureux de recevoir à nouveau une des réalisatrices les plus talentueuses de la nouvelle génération : Eve Duchemin.
Le lundi 17 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
payant
5€ / 3€
Tout public.
Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris
https://cwb.fr/agenda/projection-petit-rempart-un-film-de-eve-duchemin-moisdudoc +33153019696 info@cwb.fr