Petit Repas au Club: « FIDEUA – Espace Jean Duffard Valréas, 22 mai 2025 12:00, Valréas.

Vaucluse

Petit Repas au Club: « FIDEUA Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-22 12:00:00

fin : 2025-05-22 18:00:00

Date(s) :

2025-05-22

Repas Fideua

Apéritif Offert par le club

Fideua (Paella aux pâtes) Dessert

Vin de la cave « la Gaillarde » Eau Café

Autres boissons à la vente: 1 € pour Coca Fanta Get



APPORTER VOS COUVERTS

Uniquement sur Réservation

.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 16 17 65 cluboustau@gmail.com

English :

Fideua meal

Aperitif Offered by the club

Fideua (Paella with pasta) Dessert

Wine from the « la Gaillarde » cellar Water Coffee

Other drinks on sale: 1 ? for Coca Fanta Get



BRING YOUR OWN CUTLERY

By reservation only

German :

Mahlzeit Fideua

Aperitif Vom Club angeboten

Fideua (Paella mit Nudeln) Dessert

Wein aus der Bodega « la Gaillarde » Wasser Kaffee

Andere Getränke zum Verkauf: 1 ? für Coca Fanta Get



BESTECK MITBRINGEN

Nur auf Reservierung

Italiano :

Pasto Fideua

Aperitivo Offerto dal club

Fideua (Paella con pasta) Dessert

Vino della cantina « la Gaillarde » Acqua Caffè

Altre bevande in vendita: 1 ? per Coca Cola Fanta Get



PORTARE LE PROPRIE POSATE

Solo su prenotazione

Espanol :

Comida Fideua

Aperitivo Ofrecido por el club

Fideua (Paella con pasta) Postre

Vino de la bodega « la Gaillarde » Agua Café

Otras bebidas a la venta: 1€ por Coca-Cola Fanta Get



TRAIGA SUS PROPIOS CUBIERTOS

Sólo con reserva

L’événement Petit Repas au Club: « FIDEUA Valréas a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes