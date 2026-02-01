Petit repas au club La Paëlla d’Evelyne Espace Jean Duffard Valréas

Petit repas au club La Paëlla d’Evelyne

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

20€

Début : 2026-02-26 12:00:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

2026-02-26

Petit repas au Club apéritif offert par le Club

Préparé par LA PAELLA D’EVELYNE Dessert Vin de la Gaillarde eau café .

APPORTER VOS COUVERTS et votre carte de fidélité.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Small meal at the Club: aperitif offered by the Club

Prepared by LA PAELLA D’EVELYNE Dessert Gaillarde wine water coffee.

Bring your cutlery and your loyalty card.

