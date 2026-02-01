Petit repas au club La Paëlla d’Evelyne Espace Jean Duffard Valréas
Petit repas au club La Paëlla d’Evelyne
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
20€
Début : 2026-02-26 12:00:00
fin : 2026-02-26 18:00:00
2026-02-26
Petit repas au Club apéritif offert par le Club
Préparé par LA PAELLA D’EVELYNE Dessert Vin de la Gaillarde eau café .
APPORTER VOS COUVERTS et votre carte de fidélité.
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
English :
Small meal at the Club: aperitif offered by the Club
Prepared by LA PAELLA D’EVELYNE Dessert Gaillarde wine water coffee.
Bring your cutlery and your loyalty card.
L’événement Petit repas au club La Paëlla d’Evelyne Valréas a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes