Petit repas au club « PIZZAS » Espace Jean Duffard Valréas jeudi 25 septembre 2025.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

18 €

Début : 2025-09-25 12:00:00

fin : 2025-09-25 18:00:00

2025-09-25

Apéritif offert par le Club PIZZAS(YAMANI PIZZA) Dessert Vin de la Gaillarde eau plate , café. Apporter vos couverts. 18 € pour les Adhérents, 25 € Non Adhérents.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

Aperitif offered by the Club PIZZAS(YAMANI PIZZA) Dessert Gaillarde wine still water , coffee. Bring your own cutlery. 18 ? for Members, 25 ? For non-members.

German :

Vom Club angebotener Aperitif PIZZAS(YAMANI PIZZA) Dessert Wein aus La Gaillarde stilles Wasser, Kaffee. Bitte bringen Sie Ihr Besteck mit. 18 ? für Mitglieder, 25 ? Nicht-Mitglieder.

Italiano :

Aperitivo offerto dal Club PIZZE (YAMANI PIZZA) Dessert Vino Gaillarde Acqua liscia, caffè. Portare le posate. 18 ? per i soci, 25 ? Per i non soci.

Espanol :

Aperitivo ofrecido por el Club PIZZAS (PIZZA YAMANI) Postre Vino Gaillarde agua sin gas, café. Trae tus cubiertos. 18€ para Socios, 25 Para los no socios.

