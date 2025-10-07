Petit robot : conte-atelier Bibliothèque André Malraux Paris

Petit robot : conte-atelier Bibliothèque André Malraux Paris mardi 7 octobre 2025.

un conte autour de l’importance de réparer ses jouets plutôt que de les jeter quand ils sont cassés, suivi

d’un atelier ludique en lien avec le récit (de 3 à 5 ans )

Zero Waste, transition écologique présente

Le mardi 07 octobre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Réservation obligatoire

01 45 44 53 85 ou

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris