Petit robot : conte-atelier Bibliothèque André Malraux Paris mardi 7 octobre 2025.
un conte autour de l’importance de réparer ses jouets plutôt que de les jeter quand ils sont cassés, suivi
d’un atelier ludique en lien avec le récit (de 3 à 5 ans )
Zero Waste, transition écologique présente
Le mardi 07 octobre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit
Réservation obligatoire
01 45 44 53 85 ou
bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris