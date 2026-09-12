Informations pratiques

Langogne

PETIT RUISSEAU

Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Autour du thème de l’eau, le duo Bocage propose un spectacle musical multimédias, intégrant un concert de musiques actuelles, une projection vidéo composée de films in situ et créations graphiques par l’artiste visuelle Eela Laintinen.

Ce spectacle musical est un périple de la montagne à la mer, emportant les spectateurs dans une odyssée sensible et onirique.

Buvette et vente de crêpes.

Autour du thème de l’eau, le duo Bocage propose un spectacle musical multimédias, intégrant un concert de musiques actuelles, une projection vidéo composée de films in situ et créations graphiques par l’artiste visuelle Eela Laintinen.

Dans ce voyage d’amont en aval, suivant le cycle de l’eau, Bocage nous conte ses récits en musique, autour des éléments, des paysages, avec des personnages, animaux et humains, développant de nouvelles légendes d’aujourd’hui sous la forme du kamishibai. En effet nous découvrirons les aventures de la truitelle sur Saturne, du petit garçon qui voulait penser comme un poisson , d’une formidable alliance entre le castor et des enfants, de la rivière qui voulait sortir de son lit, d’Anouk & Tom du géant du Delta et d’une petite fille très volontaire !

Ce spectacle musical est un périple de la montagne à la mer, emportant les spectateurs dans une odyssée sensible et onirique.

Buvette et vente de crêpes.

Dans le cadre du Festiv’Allier la saison. En partenariat les Fadarelles et la Ville de Langogne. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

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English :

Centered on the theme of water, the Bocage duo presents a multimedia musical performance that combines a concert of contemporary music with a video projection featuring on-site footage and graphic designs by visual artist Eela Laintinen.

This musical performance is a journey from the mountains to the sea, taking the audience on a sensory and dreamlike odyssey.

Refreshments and crepes available.

L’événement PETIT RUISSEAU Langogne a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Langogne