PETIT RUISSEAU

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Dans le cadre de la saison Eaux vives du projet Archipel(s) Lozère, le duo lozérien bocage et l’illustratrice Eela Laitinen proposent une veillée-collectage autour de leur nouvelle création Petit Ruisseau.

Residence artistique Petit Ruisseau

Vendredi 13 février 2026 à 18h30

Lieu LaboRieuse

Dans le cadre de la saison Eaux vives du projet Archipel(s) Lozère, le duo lozérien bocage et l’illustratrice Eela Laitinen proposent une veillée-collectage autour de leur nouvelle création Petit Ruisseau.

Ce temps de rencontre permettra au public de découvrir les premières pistes du spectacle, mêlant musique, images et récits autour de l’eau. Les artistes inviteront les participant(e)s à partager leurs histoires, souvenirs ou anecdotes en lien avec l’eau.

L’entrée est à prix libre. La soirée se prolongera autour d’un bol de soupe.

Informations et contacts

contact@archipels-lozere.fr

06 41 94 12 10 .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 contact@archipels-lozere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Eaux vives season of the Archipel(s) Lozère project, the Lozère duo bocage and illustrator Eela Laitinen are organizing an evening gathering around their new creation Petit Ruisseau.

L’événement PETIT RUISSEAU Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-01-19 par Conseil Départemental