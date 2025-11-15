Petit Salon des Artistes Créateurs de la Vallée Masevaux-Niederbruck

Petit Salon des Artistes Créateurs de la Vallée

Rue du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15 18:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Exposition vente de créations artisanales réalisées par les artistes amateurs de la vallée de la Doller. L’occasion idéale pour découvrir des talents locaux et trouver des idées cadeaux originales, faites main, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Une buvette proposera vin chaud, chocolat chaud et pâtisseries maison pour régaler petits et grands tout au long de la journée. .

Rue du Château Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 78 13 08

English :

Exhibition and sale of handmade creations by amateur artists from the Doller valley. The ideal opportunity to discover local talent and find original, handmade gift ideas, in a warm and friendly atmosphere. Refreshment bar with mulled wine, hot chocolate and home-made pastries throughout the day.

German :

Ausstellung Verkauf von handwerklichen Kreationen, die von Hobbykünstlern aus dem Doller-Tal hergestellt wurden. Die ideale Gelegenheit, um lokale Talente zu entdecken und originelle, handgefertigte Geschenkideen in einer herzlichen und geselligen Atmosphäre zu finden. Getränkeausschank mit Glühwein, heißer Schokolade und hausgemachtem Gebäck den ganzen Tag über.

Italiano :

Esposizione e vendita di creazioni artigianali di artisti dilettanti della valle del Doller. L’occasione perfetta per scoprire i talenti locali e trovare idee regalo originali e fatte a mano in un’atmosfera calda e accogliente. Bar con vin brulé, cioccolata calda e dolci fatti in casa per tutto il giorno.

Espanol :

Exposición y venta de creaciones hechas a mano por artistas aficionados del valle de Doller. La oportunidad perfecta para descubrir el talento local y encontrar ideas de regalos originales hechos a mano en un ambiente cálido y acogedor. Bar con vino caliente, chocolate caliente y repostería casera durante todo el día.

