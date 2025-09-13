Petit salon du livre Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Petit salon du livre Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc samedi 13 septembre 2025.

Petit salon du livre

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Le Petit Salon du Livre d’Argentière vous invite le samedi 13 septembre, de 14h à 18h30, à la maison de village. Découvrez des ouvrages de montagne, rencontrez leurs auteurs et profitez d’un moment convivial dédié à la lecture.

.

Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

Le Petit Salon du Livre d?Argentière invites you to the village house on Saturday September 13, from 2pm to 6:30pm. Discover mountain books, meet their authors and enjoy a convivial moment dedicated to reading.

German :

Die kleine Buchmesse von Argentière lädt Sie am Samstag, den 13. September, von 14:00 bis 18:30 Uhr in das Dorfhaus ein. Entdecken Sie Bücher aus den Bergen, lernen Sie die Autoren kennen und genießen Sie einen geselligen Moment, der dem Lesen gewidmet ist.

Italiano :

Il Petit Salon du Livre d’Argentière vi invita sabato 13 settembre, dalle 14.00 alle 18.30, nella casa del villaggio. Scoprite i libri di montagna, incontrate i loro autori e godetevi un momento conviviale dedicato alla lettura.

Espanol :

Le Petit Salon du Livre d’Argentière le invita a la casa del pueblo el sábado 13 de septiembre, de 14:00 a 18:30 h. Descubra los libros de montaña, conozca a sus autores y disfrute de un momento de convivencia dedicado a la lectura.

L’événement Petit salon du livre Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc