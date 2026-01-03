Petit soigneur de poneys Route du Gerbier Les Estables

Petit soigneur de poneys

Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-12-20

Les nourrir, les brosser, les promener, les seller avant une petite balade. Un vrai moment de partage avec l’animal !

Tu pourras aussi profiter de voir les animaux de la ferme.

Accessible aux touts petits (baby poney).

Sur Réservation.

.

Route du Gerbier Gaec à la bonne fourche Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 99 19 73 gite.ferme.estables@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feed them, brush them, walk them and saddle them up for a walk. A real moment of sharing with the animal!

You’ll also get to see the animals on the farm.

Accessible to toddlers (baby pony).

Reservations required.

L’événement Petit soigneur de poneys Les Estables a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal