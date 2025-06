Petit Théâtre de Nérac Un air de cirque. Nérac 4 juillet 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Petit Théâtre de Nérac Un air de cirque. Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Dans le cadre du festival de théâtre amateur, Le Petit Théâtre de Nérac présente un spectacle issu de la troupe Un air de cirque. Acrobaties, portés, jonglage, poursuites et équilibres s’enchaînent dans une ambiance rythmée, pleine d’énergie et de suspense.

Deux jeunes filles du groupe des 7-10 ans montent sur le fil de fer pour un numéro sensible et poétique. Elles y expriment, avec simplicité, leur envie de liberté et de mouvement.

Sur réservation

Entrée au chapeau .

Petit Théâtre de Nérac

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

English :

German : Petit Théâtre de Nérac Un air de cirque.

Italiano :

Espanol : Petit Théâtre de Nérac Un air de cirque.

L’événement Petit Théâtre de Nérac Un air de cirque. Nérac a été mis à jour le 2025-06-21 par OT de l’Albret