Saint-Germain-sur-Ay

Petit tonnerre et les enfants

la plage Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Parcours ludique encadré par un animateur.

Les poneys reviendront à la plage de Saint-Germain.

Prise en charge des enfants avec le matériel de sécurité, bombe fournie.

Pour les enfants de moins de 12 ans. .

la plage Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 37 26 47 12 thierry.barro@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit tonnerre et les enfants

L’événement Petit tonnerre et les enfants Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche