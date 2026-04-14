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Petit tonnerre et les enfants Saint-Germain-sur-Ay

Petit tonnerre et les enfants Saint-Germain-sur-Ay mardi 21 juillet 2026.

Adresse : la plage

Ville : 50430 Saint-Germain-sur-Ay

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Germain-sur-Ay

Petit tonnerre et les enfants

la plage Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Parcours ludique encadré par un animateur.
Les poneys reviendront à la plage de Saint-Germain.

Prise en charge des enfants avec le matériel de sécurité, bombe fournie.
Pour les enfants de moins de 12 ans.   .

la plage Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 37 26 47 12  thierry.barro@orange.fr

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English : Petit tonnerre et les enfants

L’événement Petit tonnerre et les enfants Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-14 par Côte Ouest Centre Manche

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