Petit trail de Noël Châteauroux

8ème édition du Petit Trail de Noël au cœur des vieilles rues de Châteauroux.

Un pеtіt trаіl urbаіn à l’épоquе dеs cоrrіdаs dе Nоël sur un mаgnіfіquе pаrcоurs dаns lеs vіеіllеs ruеs еscаrpéеs dе Châtеаurоux. Lе pаrcоurs еmpruntеrа lеs ruеs dе lа vіеіllе vіllе dе Châtеаurоux.

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, avec plusieurs courses disponibles

Le trail des petits lutins 1,5 km, idéal pour les enfants, une course gratuite,

Le trail des grands lutins 1,8 km, également une course gratuite pour un peu plus de défi,

Le trail des lutins 700 m, une course gratuite pour les plus petits,

Le trail solo 7,5 km, pour ceux qui aiment les défis en solo,

Le trail duo 7,5 km, pour partager l’effort et le plaisir avec un partenaire.

Peu importe ton niveau, l’essentiel est de participer et de passer un bon moment. .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire lepetittraildenoel@gmail.com

English :

8th edition of the Petit Trail de Noël in the heart of the old streets of Châteauroux.

German :

8. Ausgabe des Petit Trail de Noël in den alten Straßen von Châteauroux.

Italiano :

8a edizione del Petit Trail de Noël nel cuore delle antiche vie di Châteauroux.

Espanol :

8ª edición del Petit Trail de Noël en el corazón de las antiguas calles de Châteauroux.

