Petit Train Blanc Colmar

Petit Train Blanc

Place des Martyrs de la Résistance Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-04-01

Le petit train blanc vous fera découvrir le vieux Colmar de façon originale et ludique !

Une façon originale et ludique pour découvrir la ville de Colmar lors de votre séjour.

Le circuit, de 7 km environ, est commenté et retransmis par écouteurs individuels avec traduction simultanée en 16 langues.

La durée du circuit 35 minutes environ.

Rotation toutes les 30 minutes environ.

Billets en vente auprès du chauffeur et de l’office du tourisme.

Deux petits trains de 60 places chacun, dont un équipé d’un accès handicapé pour un fauteuil.

Les réservations de groupes sont prioritaires.

Départ devant la bibliothèque municipale, place des Martyrs de la Résistance, en face du Musée Unterlinden.

Le petit train blanc circule tous les jours d’avril à octobre. .

Place des Martyrs de la Résistance Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 74 24 info@petit-train.com

English :

The little white train will make you discover the old Colmar in an original and playful way!

