Petit Train de Noël

Place du Maréchal Joffre Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-31 13:00:00

Le petit train de Noël circulera du 20 au 31 décembre entre le centre-ville (départ place Joffre) et Saint-Énogat, à l’exception du 25 décembre.

Horaires:

– de 11h à 13h et de 15h à 20h,

– les 24 et 31 décembre de 11h à 13h et de 15h à 18h.

– Fermé le 25 décembre .

Place du Maréchal Joffre Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

