Petit Train de Noël Dinard
Petit Train de Noël Dinard mercredi 24 décembre 2025.
Petit Train de Noël
Place du Maréchal Joffre Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 11:00:00
fin : 2025-12-31 13:00:00
Date(s) :
2025-12-24 2025-12-31
Le petit train de Noël circulera du 20 au 31 décembre entre le centre-ville (départ place Joffre) et Saint-Énogat, à l’exception du 25 décembre.
Horaires:
– de 11h à 13h et de 15h à 20h,
– les 24 et 31 décembre de 11h à 13h et de 15h à 18h.
– Fermé le 25 décembre .
Place du Maréchal Joffre Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Petit Train de Noël Dinard a été mis à jour le 2025-12-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme