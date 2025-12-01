Petit Train de Noël Lyvaï Dumbéa
Petit Train de Noël Lyvaï Dumbéa jeudi 18 décembre 2025.
Petit Train de Noël Lyvaï
Piscine de Koutio Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 1590 – 1590 – 1590 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Pendant la période féérique de Noël, offrez-vous un tour de train pour découvrir la magie de Noël et ses illuminations !
.
Piscine de Koutio Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 43.99.33
English :
During the magical Christmas season, treat yourself to a train ride to discover the magic of Christmas and its illuminations!
L’événement Petit Train de Noël Lyvaï Dumbéa a été mis à jour le 2025-12-09 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie