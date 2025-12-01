Petit train de Noël

Saint-Lô Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-31 20:00:00

2025-12-17

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , rendez-vous du 17 au 31 décembre dans le centre-ville de Saint-Lô, pour sillonner et (re)découvrir les rues de la ville à bord d’un petit train.

Tous les jours (sauf les lundis et le 25 décembre) de 14h à 20h.

Passage toutes les 30 minutes.

Arrêt place du Général de Gaulle, rue piétonne et plage verte. .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

