Petit train de Noël Saint-Lô

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , rendez-vous du 17 au 31 décembre dans le centre-ville de Saint-Lô, pour sillonner et (re)découvrir les rues de la ville à bord d’un petit train.
Tous les jours (sauf les lundis et le 25 décembre) de 14h à 20h.
Passage toutes les 30 minutes.
Arrêt place du Général de Gaulle, rue piétonne et plage verte. .
Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
