Petit train Saumur
Petit train Saumur mercredi 24 décembre 2025.
Petit train
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-12-24 2025-12-26 2025-12-30
Montez-vite à bord, le petit train vous attend !
Évadez-vous le temps d’une douce balade dans le cœur de ville et admirez les décorations et illuminations de Noël.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 24 décembre 2025 de 14h à 18h.
Du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 de 14h à 18h.
Mardi 30 décembre 2025 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr
English :
Climb aboard now, the little train is waiting for you!
L’événement Petit train Saumur a été mis à jour le 2025-12-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME