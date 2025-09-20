Petit train « Spécial Journées Européennes du Patrimoine » Place Saint Pierre Mâcon
Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-20
Au cours de sa balade commentée, le petit train vous emmènera à la découverte des lieux emblématiques de la ville et traversera le pont de Saint-Laurent pour vous offrir une vue imprenable sur Mâcon et sur les bords de Saône.
Pas de possibilité de descendre en cours de trajet et de remonter à bord. .
Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07
