Petit train « Spécial Journées Européennes du Patrimoine »

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Au cours de sa balade commentée, le petit train vous emmènera à la découverte des lieux emblématiques de la ville et traversera le pont de Saint-Laurent pour vous offrir une vue imprenable sur Mâcon et sur les bords de Saône.

Pas de possibilité de descendre en cours de trajet et de remonter à bord. .

Place Saint Pierre Devant l’Office de Tourisme Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07

