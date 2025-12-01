Petit train touristique de Noël Place Michelet Le Puy-en-Velay

Petit train touristique de Noël

Embarquez à bord du petit train de Noël et découvrez la ville autrement ! Les 22 et 23 décembre, profitez d’un trajet gratuit de 14h30 à 18h30. Avec un peu de chance, le Père Noël pourrait même se joindre au voyage !

Place Michelet Petit Train Touristique du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 70 70 info@petittrains.com

Come aboard the little Christmas train and discover the city in a whole new way! On December 22 and 23, enjoy a free ride from 2:30pm to 6:30pm. With a bit of luck, Santa Claus might even join in the fun!

