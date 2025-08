Petit train touristique de Ribeauvillé et Hunawihr Ribeauvillé

Place du Général de Gaulle Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-05-01 10:00:00

fin : 2025-09-05 18:00:00

2025-05-01 2025-09-09 2025-10-01

Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Ribeauvillé et du village de Hunawihr par le vignoble. Durée 50 minutes environ

Durée 50 minutes environ

Traduction simultanée en 14 langues par casques (français, allemand, anglais, japonais, italien, espagnol, néerlandais, danois, chinois, coréen, hébreu, polonais, russe, portugais).

Départ à côté du Jardin de Ville. .

Place du Général de Gaulle Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 74 24 info@petit-train.com

English :

Guided tours of the medieval town of Ribeauvillé and the village of Hunawihr through the vineyards. Duration: 50 minutes approximately

German :

Kommentierte Besichtigungen mit dem kleinen Zug der mittelalterlichen Stadt Ribeauvillé und des Dorfes Hunawihr durch die Weinberge. Dauer: ca. 50 Minuten

Italiano :

Visite guidate alla città medievale di Ribeauvillé e al villaggio di Hunawihr attraverso i vigneti. Durata: circa 50 minuti

Espanol :

Visitas guiadas a la ciudad medieval de Ribeauvillé y al pueblo de Hunawihr a través de los viñedos. Duración: unos 50 minutos

