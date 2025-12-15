Petit train touristique de Ribeauvillé et Hunawihr Ribeauvillé
Place du Général de Gaulle Ribeauvillé Haut-Rhin
Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Ribeauvillé et du village de Hunawihr par le vignoble. Durée 50 minutes environ
Traduction simultanée en 14 langues par casques (français, allemand, anglais, japonais, italien, espagnol, néerlandais, danois, chinois, coréen, hébreu, polonais, russe, portugais).
Départ à côté du Jardin de Ville. .
Place du Général de Gaulle Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 74 24 info@petit-train.com
English :
Guided tours of the medieval town of Ribeauvillé and the village of Hunawihr through the vineyards. Duration: 50 minutes approximately
