Petit train touristique de Ribeauvillé et Hunawihr

Place du Général de Gaulle Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-01

Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Ribeauvillé et du village de Hunawihr par le vignoble. Durée 50 minutes environ

Visites commentées en petit train de la ville médiévale de Ribeauvillé et du village de Hunawihr par le vignoble.

Durée 50 minutes environ

Traduction simultanée en 14 langues par casques (français, allemand, anglais, japonais, italien, espagnol, néerlandais, danois, chinois, coréen, hébreu, polonais, russe, portugais).

Départ à côté du Jardin de Ville. .

Place du Général de Gaulle Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 74 24 info@petit-train.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours of the medieval town of Ribeauvillé and the village of Hunawihr through the vineyards. Duration: 50 minutes approximately

L’événement Petit train touristique de Ribeauvillé et Hunawihr Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr