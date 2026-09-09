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Petit train touristique, Place Gabriel Péri, Alès

samedi 19 septembre 2026 · Place Gabriel Péri · Alès

Petit train touristique, Place Gabriel Péri, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Gabriel Péri
Adresse
Place Gabriel Péri, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
3€ par adulte, 1€ pour les moins de 12 ans. Billetterie au départ du petit train touristique, place Gabriel Péri.

Petit train touristique Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30 Place Gabriel Péri Gard

3€ par adulte, 1€ pour les moins de 12 ans. Billetterie au départ du petit train touristique, place Gabriel Péri.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Découvrez les principaux monuments de la ville, commentaires et anecdotes ponctuent ce voyage dans le temps et différents thèmes sur l’histoire de la ville seront abordés : la soie, le protestantisme, le charbon.

Place Gabriel Péri Place Gabriel Péri, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 32 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cevennes-tourisme.fr »}]
Moyen pratique et ludique pour découvrir la ville, le petit train touristique d’Alès propose un voyage au cœur de la cité.

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