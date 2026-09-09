Petit train touristique, Place Gabriel Péri, Alès
samedi 19 septembre 2026 · Place Gabriel Péri · Alès
Informations pratiques
Petit train touristique Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 15h30, 16h30 Place Gabriel Péri Gard
3€ par adulte, 1€ pour les moins de 12 ans. Billetterie au départ du petit train touristique, place Gabriel Péri.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Découvrez les principaux monuments de la ville, commentaires et anecdotes ponctuent ce voyage dans le temps et différents thèmes sur l’histoire de la ville seront abordés : la soie, le protestantisme, le charbon.
Place Gabriel Péri Place Gabriel Péri, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 52 32 15 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cevennes-tourisme.fr »}]
Moyen pratique et ludique pour découvrir la ville, le petit train touristique d’Alès propose un voyage au cœur de la cité.
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