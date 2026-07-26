Petit traité de toutes vérités sur l’existence · Fred Vargas, Manon Chircen, Claire Lasne Darcueil Théâtre Paris-Villette Paris
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre Paris-Villette · Paris
Informations pratiques
En 2001, Fred Vargas publie son Petit Traité dans lequel elle décrypte, avec une précision mathématique et une logique scientifique, nos facultés à construire nos échecs amoureux, une « boite à outils » destinée à celles et ceux qui voient l’amour leur glisser entre les doigts. Accompagnée par le saxophoniste Bruno Texier et la metteure en scène Manon Chircen, la comédienne Claire Lasne Darcueil s’en empare avec jubilation et tendresse.
Indiscutablement écrit avec l’humour du désespoir, ce texte réconcilie tous les ratés du cœur.
Du jeudi 26 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :
samedi
de 18h00 à 18h50
jeudi
de 20h00 à 20h50
vendredi
de 19h00 à 19h50
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-26T21:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T19:50:00+01:00
Date(s) : 2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T20:50:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T19:50:00+02:00;2026-11-28T18:00:00+02:00_2026-11-28T18:50:00+02:00;2026-12-03T20:00:00+02:00_2026-12-03T20:50:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T19:50:00+02:00;2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T18:50:00+02:00
Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/petit-traite-de-toutes-verites-sur-lexistence/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr
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