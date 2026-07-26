Petit traité de toutes vérités sur l’existence · Fred Vargas, Manon Chircen, Claire Lasne Darcueil Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

En 2001, Fred Vargas publie son Petit Traité dans lequel elle décrypte, avec une précision mathématique et une logique scientifique, nos facultés à construire nos échecs amoureux, une « boite à outils » destinée à celles et ceux qui voient l’amour leur glisser entre les doigts. Accompagnée par le saxophoniste Bruno Texier et la metteure en scène Manon Chircen, la comédienne Claire Lasne Darcueil s’en empare avec jubilation et tendresse.

Indiscutablement écrit avec l’humour du désespoir, ce texte réconcilie tous les ratés du cœur.

Du jeudi 26 novembre 2026 au samedi 05 décembre 2026 :

samedi

de 18h00 à 18h50

jeudi

de 20h00 à 20h50

vendredi

de 19h00 à 19h50

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-26T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T19:50:00+01:00

Date(s) : 2026-11-26T20:00:00+02:00_2026-11-26T20:50:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T19:50:00+02:00;2026-11-28T18:00:00+02:00_2026-11-28T18:50:00+02:00;2026-12-03T20:00:00+02:00_2026-12-03T20:50:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T19:50:00+02:00;2026-12-05T18:00:00+02:00_2026-12-05T18:50:00+02:00

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/petit-traite-de-toutes-verites-sur-lexistence/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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