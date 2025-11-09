Petit Vampire et atelier ciné-légende au cinéma Le Balzac Le Balzac Paris

Avant la séance du film, Little Io raconte, à hauteur d’enfant, d’où viennent les histoires de vampires. Pas celles qui font peur, mais celles pleines de mystère, d’amitié et de magie ! Une belle occasion de découvrir l’univers de Petit Vampire, un héros pas comme les autres, qui rêve de vivre comme un enfant normal… même s’il ne dort jamais !

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

PETIT VAMPIRE

de Joann Sfar – 1h22

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Avant la projection du film, Little Io raconte, à hauteur d’enfant, d’où viennent les histoires de vampires.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 11h00 à 12h45

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 7 ans.

Le Balzac 1 rue Balzac 75008 Paris

