Petit Village de Noël Huningue
Petit Village de Noël Huningue vendredi 5 décembre 2025.
Petit Village de Noël
Place Abbatucci Huningue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-06 20:30:00
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-14
Confiseries, miel, bredelas, chocolat, vin chaud… mais aussi décorations de Noël et présence d’artisans. Les saveurs et la magie des fêtes s’invitent en ville ! De belles surprises vous attendent, dont un moment musical avec un ensemble d’accordéons et d’instruments à vents de l’Académie des Arts pour l’ouverture du marché. Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre pleinement l’esprit de Noël ! 0 .
Place Abbatucci Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 17 80 mairie@ville-huningue.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Petit Village de Noël Huningue a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue