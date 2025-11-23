Petit village de Noël Philippsbourg

Petit village de Noël

8 route de Baerenthal Philippsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 13:30:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Dans une ambiance festive et chaleureuse, venez découvrir les produits locaux et artisanaux de nos exposants. Le Père Noël sera présent avec ses rennes, les enfants pourront lui confier leur lettre et faire un tour de la place à cheval sur un renne automate. Des ateliers de bricolage pour enfants, un coin où seront narrés des contes de Noël, mais aussi des grillades, soupe, encas sucrés, vin et chocolat chaud pour vous réchauffer tout le long de l’après-midi. A 17 heures, l’Harmonie du Pays de Bitche fera un concert.Tout public

0 .

8 route de Baerenthal Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 06 55 30

English :

In a warm and festive atmosphere, come and discover local products and crafts from our exhibitors. Santa Claus will be present with his reindeer, and children will be able to leave their letters with him and take a tour of the square on horseback on an automaton reindeer. There will also be children?s craft workshops, a corner where Christmas tales will be told, as well as grilled meats, soup, sweet snacks, wine and hot chocolate to keep you warm all afternoon. At 5 p.m., the Harmonie du Pays de Bitche will give a concert.

German :

In einer festlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie die lokalen und handwerklichen Produkte unserer Aussteller entdecken. Der Weihnachtsmann wird mit seinen Rentieren anwesend sein, die Kinder können ihm ihren Brief anvertrauen und auf einem Rentierautomaten um den Platz reiten. Es gibt Bastelstunden für Kinder, eine Ecke, in der Weihnachtsgeschichten erzählt werden, aber auch Gegrilltes, Suppe, süße Snacks, Wein und heiße Schokolade, um Sie den ganzen Nachmittag lang aufzuwärmen. Um 17 Uhr gibt die Harmonie du Pays de Bitche ein Konzert.

Italiano :

In un’atmosfera calda e festosa, venite a scoprire i prodotti locali e l’artigianato dei nostri espositori. Babbo Natale sarà presente con le sue renne e i bambini potranno consegnargli le loro letterine e fare un giro in piazza su una renna automa. Ci saranno laboratori artigianali per i bambini, un angolo dove verranno raccontate le fiabe di Natale, oltre a barbecue, zuppa, snack dolci, vino e cioccolata calda per riscaldarsi tutto il pomeriggio. Alle 17, l’Harmonie du Pays de Bitche terrà un concerto.

Espanol :

En un ambiente cálido y festivo, venga a descubrir los productos locales y la artesanía de nuestros expositores. Papá Noel estará presente con sus renos, y los niños podrán entregarle sus cartas y dar una vuelta por la plaza en un reno autómata. Habrá talleres de manualidades para niños, un rincón donde se contarán cuentos de Navidad, así como barbacoas, sopa, bocadillos dulces, vino y chocolate caliente para entrar en calor toda la tarde. A las 17:00, la Harmonie du Pays de Bitche ofrecerá un concierto.

L’événement Petit village de Noël Philippsbourg a été mis à jour le 2025-11-07 par OT DU PAYS DE BITCHE