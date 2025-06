PetitAPeti Rue Georges Lafleur Digoin 9 juillet 2025 07:00

PetitAPeti Rue Georges Lafleur Bibliothèque Municipale Digoin Saône-et-Loire

Petit à petit l’oiseau quitte le nid…De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance. La musique et la diversité des langues expriment le caractère universel de leur relation. Alice Waring et Claire Monot

donnent une place centrale aux sons et à l’écoute. .

Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 jbriand@ville-digoin.fr

