Petitapeti Place de Gaulle Gueugnon

Petitapeti

Auditorium de l'école de musique Gueugnon

Début : 2025-12-30 11:00:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Petit à petit l’oiseau quitte le nid…

De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance.

La musique et la diversité des langues expriment le caractère universel de leur relation. Alice Waring et

Claire Monot donnent une place centrale aux sons et à l’écoute. Elles mêlent voix et instruments pour des

compositions originales. Chansons, jeux de doigts, comptines et percussions corporelles racontent avec

sensibilité le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Claire Monot écriture, mise en scène, création costumes, jeu et chant

Alice Waring composition, écriture, jeu, chant, guitares, clarinette

Dès 1 an .

Place de Gaulle Auditorium de l'école de musique Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

