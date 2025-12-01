Petitapeti Place de Gaulle Gueugnon
Petitapeti Place de Gaulle Gueugnon mardi 30 décembre 2025.
Petitapeti
Place de Gaulle Auditorium de l’école de musique Gueugnon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30 11:00:00
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-30
Petit à petit l’oiseau quitte le nid…
De la naissance à l’adolescence, une fillette grandit et se détache peu à peu de sa mère avec confiance.
La musique et la diversité des langues expriment le caractère universel de leur relation. Alice Waring et
Claire Monot donnent une place centrale aux sons et à l’écoute. Elles mêlent voix et instruments pour des
compositions originales. Chansons, jeux de doigts, comptines et percussions corporelles racontent avec
sensibilité le passage de l’enfance à l’âge adulte.
Claire Monot écriture, mise en scène, création costumes, jeu et chant
Alice Waring composition, écriture, jeu, chant, guitares, clarinette
Dès 1 an .
Place de Gaulle Auditorium de l’école de musique Gueugnon 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 82 53 jmartin@ville-gueugnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Petitapeti
L’événement Petitapeti Gueugnon a été mis à jour le 2025-12-19 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne