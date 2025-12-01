Petite cité d’Anjou en lumière à Savennières Savennières
Place de l’Eglise Savennières Maine-et-Loire
Début : 2025-12-19 18:30:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
A la tombée de la nuit Illuminations et mise en lumière de la cité à l’aide de bougies, marché de Noël, spectacles de feu… .
Place de l’Eglise Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 85 00 mairie@savennieres.fr
