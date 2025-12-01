Petite cité de Béhuard en lumière Béhuard

Petite cité de Béhuard en lumière Béhuard samedi 13 décembre 2025.

Petite cité de Béhuard en lumière

Place de l’église Béhuard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La compagnie « Les Pléiades » propose une déambulation avec échassiers lumineux et féériques dans la petite cité de Béhuard qui sera illuminée aux bougies pour l’occasion. Un marché de Noël complétera l’animation avec des exposants locaux. .

Place de l’église Béhuard 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 84 11 mairie.behuard@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Petite cité de Béhuard en lumière Béhuard a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Angers