Petite conférence de toutes vérités sur l’existence Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Angoulême

Théâtre d’Angoulême Av. des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : Mercredi 2025-10-07

fin : 2025-10-08

2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09

Après « L’Art d’avoir toujours raison », Sébastien Valignat revient à Angoulême avec une « fantaisie philosophique » d’après un essai de Fred Vargas, qui se propose de résoudre tous les problèmes de l’existence humaine.

Théâtre d’Angoulême Av. des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

After « L’Art d?avoir toujours raison », Sébastien Valignat returns to Angoulême with a « philosophical fantasy » based on an essay by Fred Vargas, which sets out to solve all the problems of human existence.

German :

Nach « Die Kunst, immer Recht zu haben » kehrt Sébastien Valignat mit einer « philosophischen Fantasie » nach einem Essay von Fred Vargas nach Angoulême zurück, die sich zum Ziel gesetzt hat, alle Probleme der menschlichen Existenz zu lösen.

Italiano :

Dopo « L’Art d’avoir toujours raison », Sébastien Valignat torna ad Angoulême con una « fantasia filosofica » basata su un saggio di Fred Vargas, che si propone di risolvere tutti i problemi dell’esistenza umana.

Espanol :

Tras « L’Art d’avoir toujours raison », Sébastien Valignat regresa a Angulema con una « fantasía filosófica » basada en un ensayo de Fred Vargas, que se propone resolver todos los problemas de la existencia humana.

