Petite conférence papotée Les imprimeries* Moulins
Petite conférence papotée Les imprimeries* Moulins jeudi 23 octobre 2025.
Petite conférence papotée
Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23 21:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Petite conférence papotée à la rencontre de William Morris.
.
Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 isaline.au@gmail.com
English :
A little chat about William Morris.
German :
Kurze, geschwätzige Konferenz zur Begegnung mit William Morris.
Italiano :
Una piccola chiacchierata su William Morris.
Espanol :
Una pequeña charla sobre William Morris.
L’événement Petite conférence papotée Moulins a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région