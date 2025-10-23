Petite conférence papotée Les imprimeries* Moulins

Petite conférence papotée Les imprimeries* Moulins jeudi 23 octobre 2025.

Petite conférence papotée

Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 20:00:00
fin : 2025-10-23 21:00:00

Date(s) :
2025-10-23

Petite conférence papotée à la rencontre de William Morris.
  .

Les imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04  isaline.au@gmail.com

English :

A little chat about William Morris.

German :

Kurze, geschwätzige Konferenz zur Begegnung mit William Morris.

Italiano :

Una piccola chiacchierata su William Morris.

Espanol :

Una pequeña charla sobre William Morris.

L’événement Petite conférence papotée Moulins a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du tourisme de Moulins & sa région