Petite conférence santé, Mairie, Saint-Jean-de-Ceyrargues

Petite conférence santé Jeudi 19 mars, 18h00 Mairie Gard

15 €

Début : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:30:00+01:00

La conférence se tiendra dans la salle des associations en mairie.

Mairie 30360 Saint-Jean-de-Ceyrargues Saint-Jean-de-Ceyrargues 30360 Gard Occitanie

“Les perturbateurs endocriniens, leurs effets sur l’organisme et comment les éviter”, par Dr Karine Delaumône. Conférence Santé