Informations pratiques

PETITE CURIEUSE / Cie Tiksi Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 17 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée payante (de 5 à 10€) / Tout public à partir de 4 ans / Durée : 45 min

Spectacle

Dans le cadre du Festival Marmaille.

Petite Curieuse aime les maisons des autres. Elle s’y glisse, même sans y être invitée, s’y faufile et c’est un peu comme voyager… Elle trace au sol le dessin d’une maison en scotchs colorés, l’habite de voix, de dessins et d’une création sonore originale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-17T12:00:00.000+02:00

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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36



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