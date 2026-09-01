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AGENDA · Vern-sur-Seiche

PETITE CURIEUSE / Cie Tiksi Le Volume Vern-sur-Seiche

samedi 17 octobre 2026 · Le Volume · Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Le Volume
Adresse
3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche
Ville
35770 Vern-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine

PETITE CURIEUSE / Cie Tiksi Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 17 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée payante (de 5 à 10€) / Tout public à partir de 4 ans / Durée : 45 min

Spectacle

Dans le cadre du Festival Marmaille.
Petite Curieuse aime les maisons des autres. Elle s’y glisse, même sans y être invitée, s’y faufile et c’est un peu comme voyager… Elle trace au sol le dessin d’une maison en scotchs colorés, l’habite de voix, de dessins et d’une création sonore originale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T12:00:00.000+02:00

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http://levolume.fr/  accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
02 99 62 96 36


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