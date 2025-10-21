Petite enfance GRAINES DE VIE Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962
Espace Culturel Georges Brassens
Léognan
Gironde

Début : 2025-10-21

2025-10-21

Dès 3 mois

Durée 40 mins

Spectacle en partenariat avec la communauté des communes de Montesquieu dans le cadre du parcours d’éducation artistique & culturelle CHEMIN FAISANT .

Telle une parenthèse dans le quotidien, s’ouvre une porte vers un monde enchanteur. A la manière d’un conte de fée fantastique où réalité et imaginaire se confondent. Deux êtres malicieux évoluent dans cet univers poétique et embarquent par leurs chants envoutants petits et grands.

Chaque tableau met nos sens en éveil., Le vent nous caresse le visage, nos oreilles découvrent des sons insolites, nos corps se laissent transporter vers d’autres rivages…

Le spectacle Graines de vie ouvre la porte vers un monde enchanteur. Il s’appuie sur une mise en valeur des 4 éléments et une sublimation de la nature c’est donc grâce à l’addition de ces 4 éléments que la graine de vie peut éclore .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

