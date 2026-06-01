[Petite Enfance] UFO BABY, Le Marigot, Le Marigot

[Petite Enfance] UFO BABY Mercredi 3 juin, 09h00 Le Marigot

Gratuit / Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Le Marigot Le Marigot Le Marigot 97225 Martinique

Dans le cadre de la Quinzaine Sport et Petite Enfance, l’association Kreativ’Kids 972 organise une matinée d’éveil et de découverte à la destination des enfants âgés de 3 mois à 6ans