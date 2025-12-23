Petite étoile dans l’océan Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Petite étoile dans l’océan

Médiathèque Le Traict d'Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

exposition d’Emmanuelle Houssais

Emmanuelle Houssais, autrice et illustratrice nantaise nous propose une exposition ludique autour de son dernier album jeunesse, Petite étoile dans l’océan.

L’exposition se constitue d’illustrations originales, de dispositifs en bois modulables et interactifs et de nombreux jeux variés pour s’amuser en petits groupes et en famille.

Un album soutenu par la Fondation Tara Océan



Entrée libre. .

+33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

