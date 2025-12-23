Petite étoile dans l’océan Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Petite étoile dans l’océan Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic mardi 10 février 2026.
Petite étoile dans l’océan
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Petite étoile dans l’océan
exposition d’Emmanuelle Houssais
Emmanuelle Houssais, autrice et illustratrice nantaise nous propose une exposition ludique autour de son dernier album jeunesse, Petite étoile dans l’océan.
L’exposition se constitue d’illustrations originales, de dispositifs en bois modulables et interactifs et de nombreux jeux variés pour s’amuser en petits groupes et en famille.
Un album soutenu par la Fondation Tara Océan
Entrée libre. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Petite étoile dans l’océan Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-19 par ADT44