Petite fenêtre de l’avent de l’école de musique d’Andlau Andlau jeudi 11 décembre 2025.

1 rue deharbe Andlau Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-12-11 16:00:00

L’Ecole de Musique d’Andlau organise sa fenêtre de l’Avent !Au programme, goûter pour petits et grands dès 16h avec animations musicales des élèves de l’école de musique.

Intervention des élèves de l’école de musique d’Andlau avec une partie musicale, suivit d’un goûter. 0 .

1 rue deharbe Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 10 05 74 direction@ema-andlau.fr

English :

The Ecole de Musique d’Andlau (Andlau music school) organizes its Advent window! On the program: a snack for young and old from 4pm, with musical entertainment by pupils of the music school.

German :

Die Musikschule Andlau organisiert ihr Adventsfenster!Auf dem Programm steht ein Imbiss für Groß und Klein ab 16 Uhr mit musikalischen Darbietungen der Schüler der Musikschule.

Italiano :

L’Ecole de Musique d’Andlau organizza la sua Finestra d’Avvento: il programma prevede una merenda per grandi e piccini a partire dalle 16.00, con intrattenimento musicale a cura degli allievi della scuola di musica.

Espanol :

La Escuela de Música de Andlau organiza su Ventana de Adviento. El programa incluye una merienda para grandes y pequeños a partir de las 16.00 horas, amenizada musicalmente por los alumnos de la escuela de música.

