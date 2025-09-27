Petite fête des beaux arts Sainte-Croix
Petite fête des beaux arts Sainte-Croix samedi 27 septembre 2025.
Petite fête des beaux arts
Sainte-Croix Aveyron
Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Samedi 27 septembre, venez à la fête des beaux arts de Sainte Croix !
Exposition de l’artiste C.L. Baird à 16h30 à la salle d’expo au rez-de-chaussée de la mairie. Peinture, sculpture, œuvres sur papier. Rétrospective de 37 années de travail.
Concert de kora à 18h à l’église. Solo concert par maître Adam Doughty. Musique traditionnelle du Sénégal.
Repas à 19h au restaurant Family’s. Pizza ou plat de saison, dessert, verre de vin. Coût de 17€ sur réservation au 06 09 55 56 65. 17 .
Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie
English :
Come to the Sainte Croix Fine Arts Festival on Saturday, September 27!
German :
Kommen Sie am Samstag, dem 27. September, zum Fest der schönen Künste in Sainte Croix!
Italiano :
Partecipate al festival delle belle arti di Sainte Croix sabato 27 settembre!
Espanol :
Acuda al festival de bellas artes de Sainte Croix el sábado 27 de septiembre
