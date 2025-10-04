Petite fugue en bibliothèque : spectacle de mât chinois et musique Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat Aubenas

Petite fugue en bibliothèque : spectacle de mât chinois et musique Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat Aubenas samedi 4 octobre 2025.

Petite fugue en bibliothèque : spectacle de mât chinois et musique Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Un drôle de gars plutôt joueur s’approprie l’espace… Entre délicatesse dansée et prouesse acrobatique, il nous emmène en musique dans ses douces folies. Un spectacled de la Cie Les Cieux Galvanisés.

Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat bd camille laprade Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 35 01 94 https://mediatheque.bassin-aubenas.fr/ https://mediatheque.bassin-aubenas.fr/;https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmediathequeintercommunaleccba%3Figsh%3DaWEzOWRyMmFuMW53%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR47GrhVraPtwxJuYR-JWH7zWp1I4uYzV5EcZQrahKRuiMz5ME4a4mA0d_5hsQ_aem_PU6rP_d42XZ3RQs5AEc-wQ&h=AT0Hk9YW2021MpvRKioFdiFpfhCP9Ca9RIwbzIyOi5X2APVh95ecRtxnybO4dSka5PxHBATjY8AAD6ML4pbdvbPJFsUCO6cI6FSwzjGaAZEQ8N2btb4cIasNvfiIEhLtDcmOwmgrHOUNirmP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Gv8ImYznBlWHbJoZWE5sdnGq_3YaEEpm6i7aNk-_qLwg5AI4zybXQzj6mXKWrCAyKzSSKGa07aK8Ql_GVHto4Mhf4NI_14Xmxi9mNZQAZVV1ydPKC9L6OEV68LIaVU2XDbu1kDNTQEqH-OpE-XRNEq8afnp0zYksONXtiZHuS8P_ybKIqQaRrc2mTm8DJmg

Un drôle de gars plutôt joueur s’approprie l’espace… Entre délicatesse dansée et prouesse acrobatique, il nous emmène en musique dans ses douces folies. Un spectacled de la Cie Les Cieux Galvanisés.

© Vanessa Chambard