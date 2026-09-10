Informations pratiques

Petite galerie du déclin La Paillette Rennes Mercredi 17 février 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

Un spectacle de marionnettes en trois tableaux explore avec humour et gravité la fin du monde à travers un bestiaire confronté à la catastrophe.

**En trois tableaux et six personnages, ce spectacle de marionnettes aussi drôle que tragique nous propose tout simplement de rire de la fin du monde.**

Pour commencer, Bradi le paresseux et Toto le singe se questionnent. Y a-t-il un ailleurs où se rendre, en dehors de leur boîte ? Dans le deuxième opus, Crocuta Crocuta, la hyène tachetée et le lombric terrestre sentent la terre disparaître sous leurs pattes. Déployer des stratégies de survie semble voué à l’échec… Dans la dernière histoire, deux créatures squelettiques coincées sous terre perdent la mémoire jusqu’à oublier le nom de leur propre espèce. Comment vont-ils faire pour ne pas disparaitre une deuxième fois, irréversiblement ?

Dans un dépouillement qui laisse voir tout le travail du marionnettiste, les deux manipulateurs animent un bestiaire attachant aux prises avec son environnement ; animaux et fossiles face à l’adversité, démunis devant la catastrophe à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-17T20:00:00.000+01:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/petite-galerie-du-declin

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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