Petite graine Les Hôpitaux-Vieux dimanche 16 novembre 2025.
Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Tarif : 565 EUR
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-21
2025-11-16
Jeune de 48h, yoga tout niveau, silence de 48h et randonnée
Massage en option et accés au sauna et à la piscine .
Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com
