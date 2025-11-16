Petite graine Les Hôpitaux-Vieux

Petite graine Les Hôpitaux-Vieux dimanche 16 novembre 2025.

Petite graine

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : 565 – 565 – 565 EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-21

2025-11-16

Jeune de 48h, yoga tout niveau, silence de 48h et randonnée

Massage en option et accés au sauna et à la piscine .

Résidence le Sommet Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +41 76 276 59 13 celinebugnon1402@gmail.com

